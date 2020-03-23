سقوط مسجل خطر بحوزته طبنجة وهيروين بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على مسجل خطر، وبحوزته طبنجة وهيروين، بمنطقة النزهة.
تمكن المقدم محمد جهاد سلطان، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، من ضبط عاطل له معلومات جنائية مسجلة حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم، وبحوزته طبنجة، 4 طلقات من ذات العيار، كمية من مسحوق الهيروين وزنت 450 جرام" - مبلغ مالي- 2 هاتف محمول.
وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته عير المشروعة. والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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