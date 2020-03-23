محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على ضبط ثلاثة أشخاص حال استقلالهم سيارة، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش بمنطقة الشروق.
أثناء قيام النقيب وليد الحوتي، ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ، بالمرور لملاحظة الحالة الأمنية بطريق مصر/الإسماعيلية الصحراوي بدائرة قسم شرطة الشروق، تمكن من ضبط ثلاثة أشخاص حال استقلالهم سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش "وزنت 2 كيلو جرام" - مبلغ مالي – 6 هاتف محمول.
وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسيارة لتسهيل تنقلاتهم والهواتف للاتصال لعملائهم.
تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء محسن الحلفاوي، مدير إدارة تأمين الطرق والمنافذ، إلى النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ 2 كيلو حشيش.. سقوط مروجي المخدرات في قبضة مباحث الشروق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.