بـ 2 كيلو حشيش.. سقوط مروجي المخدرات في قبضة مباحث الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على ضبط ثلاثة أشخاص حال استقلالهم سيارة، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش بمنطقة الشروق.

أثناء قيام النقيب وليد الحوتي، ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ، بالمرور لملاحظة الحالة الأمنية بطريق مصر/الإسماعيلية الصحراوي بدائرة قسم شرطة الشروق، تمكن من ضبط ثلاثة أشخاص حال استقلالهم سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش "وزنت 2 كيلو جرام" - مبلغ مالي – 6 هاتف محمول.

وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسيارة لتسهيل تنقلاتهم والهواتف للاتصال لعملائهم.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء محسن الحلفاوي، مدير إدارة تأمين الطرق والمنافذ، إلى النيابة العامة.