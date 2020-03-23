الداخلية تواصل التسهيل على المرضى وذوي الاحتياجات الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: استقبلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عدداً من المواطنين بكافة فروعها الجغرافية، لتقديم خدمات استخراج جوازات السفر في سهولة ويسر خاصة لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة. وواصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، تفعيل إجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية. وتؤكد الوزارة على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية. يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الجهات الشرطية بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.

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