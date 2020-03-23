محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: كشفت المعاينة الأولية عن وجود آثار تعذيب بجثة شاب عُثر عليها بمركز أبو النمرس، الإثنين. السادسة صباح اليوم، ورد بلاغا لغرفة عمليات شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة بمقلب قمامة بمنطقة شبرامنت. دفع مدير قطاع الجنوب بدورية أمنية لفحص البلاغ، وعُثر على جثة شاب مجهول الهوية مُلقاة بمقلب قمامة، فضلا عن وجود سحجات وكدمات متفرقة بالجسم. Advertisements أخطر قائد الدورية رئيس مباحث أبو النمرس، الذي انتقل رفقة ضباط المباحث بالتنسيق مع النيابة العامة والأدلة الجنائية. ووجه رئيس مباحث قطاع الجنوب بنشر أوصاف الجثة للتعرف على هوية صاحبها لاسيما عدم حازته أي أوراق تحقيق شخصية، وتشكيل فريق بحث من فرقة الجنوب لكشف غموض الحادث. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المعاينة: آثار تعذيب في جثة شاب مُلقاة بمقلب قمامة بالجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.