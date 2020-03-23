نشرة الظهيرة.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

شهدت محاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، ظهر اليوم الاثنين، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى في الشوارع؛ لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات.

وانتظمت الحركة المرورية أعلى محاور الجيزة، بداية من شارع النيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، وحتى منطقة الوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وعن الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، انتظمت أيضا الحركة المرورية، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد بعض السيولة بحركة السيارات.

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وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وتكثف الإدارة العامة للمرور من التواجد المروري على الطرق السريعة والمحاور حرصًا على سلامة المواطنين، وتم نشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأكمنة الأمنية والدرجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

كما يتم الاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000 على الطرق السريعة ويتم التنسيق مع المحافظات للدفع بسيارات شفط المياه لواجهة أي كثافات مرورية أو تجمع لمياه الأمطار.