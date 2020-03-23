المرور: إعادة فتح طريق الكريمات أمام قائدي السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: أعلنت الإدارة العامة للمرور، إعادة فتح طريق الكريمات - حلوان مع وجود تحويلة مرورية بالكيلو ١٧٦ تسمح بمرور السيارات في الاتجاهين. وذكرت إدارة المرور أن فتح تحويلة الطريق تم لحين إتمام أعمال إصلاح الطريق وفتحه أمام حركة السيارات. وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات، الالتزام بتعلميات رجال المرور؛ حفاظًا علي سلامتهم.

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