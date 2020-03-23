المقاولون العرب تعلق العمل بالخط الثالث من المترو حتى 29 مارس لأعمال التطهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن تحالف شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم للانشاءات، وعدد من الشركات الأجنبية العاملة بمشروع الخط الثالث من مترو الأنفاق، بدأ أعمال تطهير وتعقيم كافة محطات المشروع، في إطار الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضافت شركة المقولن العرب، في بيان اليوم، أن سيتم تطهير أيضًا كافة المنشأت الملحقة بالمشروع حرصا على صحة جميع العاملين بالمشروع، وأطقم الإشراف وكافة الجهات.
وتابعت: " وتم تعليق العمل مؤقتا لحين الانتهاء من أعمال التطهير على أن يستأنف يوم الأحد الموافق 29 مارس بكامل طاقته".
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