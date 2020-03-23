الصحة العالمية توجه 6 نصائح للحوامل للوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة: وجهت منظمة الصحة العالمية، عددا من النصائح للحوامل؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد. كانت المنظمة ذكرت أن السيدات الحوامل من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، بجانب أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن. Advertisements وشملت النصائح: المواظبة على غسل الأيدي، تجنب لمس العينين والأنف والفم، والابتعاد بمسافة آمنة عن الآخرين. كما شملت النصائح الحرص على السعال أو العطس في الكوع المثني أو في منديل، وإذا كانت تعاني من الحمى أو السعال أو صعوبة التنفس، الذهاب لطلب الرعاية الطبية مبكراً، والاتصال أولا بمقدم خدمات الرعاية الصحية واتباع الإرشادات الطبية.

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