تأكيدا لمصراوي.. الأزهر يقرر عقد امتحانات النقل الثانوي أون لاين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، إنه تقرر الاعتداد في تقويم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالمعاهد الأزهرية العادية، والنموذجية، والخاصة، ومعاهد البعوث الإسلامية، ومعهد العلوم الإسلامية، من خلال مشروع بحثي لكل مادة دراسية في منهج الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.

وأضاف عباس في بيان له الاثنين، أنه سيتم استخدام استمارات التقييم المطبقة في هذه الصفوف، على يتولى معلم المادة، بإشراف شيخ المعهد والموجه المختص، إعداد أسئلة بحثية يجيب الطالب عليها في مشروعه البحثي؛ بما يضمن إلمامه بالمحتوى العلمي المقرر، ويختار موجهو العموم والموجهون الأوائل المختصون أفضل الأسئلة البحثية في كل مادة بما لا يقل عن عشرة أسئلة ولا يزيد على خمسة عشر سؤالاً، وإرسالها إلى قطاع المعاهد في موعد أقصاه ٢٥ مارس الجاري، بحيث يتم في النهاية اختيار أفضل النماذج بكل مادة لإتاحتها للطلاب على البوابة الإلكترونية للأزهر.

وأشار إلى أن معلم كل فصل يدعو طلابه للتسجيل عبر أحد تطبيقات التواصل الإلكتروني، ويقوم بتقسيمهم إلى فرق بحثية تضم كل منها خمسة طلاب، على أن يلتحق بها الطالب الكفيف (إن وجد)، موضحًا أن الفريق الطلابي يختار موضوع المشروع البحثي لكل مادة من البوابة الإلكترونية للأزهر، تحت إشراف معلم المادة، ويتولى إعداد المشروع البحثي لكل مادة بما لا يقل عن خمسين كلمة ولا يزيد على خمسة وسبعين كلمة للمرحلة الابتدائية، وما يتراوح بين مائة كلمة إلى مائة وخمسين كلمة للمرحلة الإعدادية، وما يتراوح بين مائة وخمسين كلمة إلى مائتي كلمة للمرحلة الثانوية، ويتولى أحد أعضاء الفريق الطلابي إرسال المشاريع البحثية إلى المعلمين المختصين عبر وسيلة التواصل الإلكترونية بينهم في موعد أقصاه نهاية مايو المقبل.

Advertisements

وأضاف صالح عباس، أن رائد التحول الرقمي ومتخصصي الحاسب الآلي بكل معهد يختصون بتيسير آليات منظومة «التعليم عن بعد»، وإرساء دعائم التواصل الإلكتروني بين المعلمين والطلاب.

وانفرد الخليج 365، أمس الأحد، بقرار الأزهر الشريف بعقد امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي أون لاين، وإلغاء الامتحانات الورقية.

اقرأ أيضا:

قرار جديد من الأزهر بشأن امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية والنقل الثانوي