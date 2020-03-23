عبر رسالة "sms".. الصحة تصدر 5 نصائح جديدة للوقاية من كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية، 5 توجيهات جديدة للمواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد، عبر رسائل "sms" على الهاتف المحمول.
وقالت الصحة، في توجيهاته للمواطنين: "برجاء عدم الخروج من المنزل إلا عند الضرورة وتجنب الزيارات وعدم التواجد في التجمعات وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون".
كما طالب وزارة الصحة المصرية، المواطنين، بضرورة تطهير الأسطح باستمرار.
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