أخبار مصر | بعد إخلائها من الباعة الجائلين.. محافظ القاهرة يتفقد العتبة والموسكي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إخلائها من الباعة الجائلين.. محافظ القاهرة يتفقد العتبة والموسكي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منطقتي الموسكي والعتبة عصر اليوم، بعد رفع الباعة الجائلين منهما.

وطالب محافظ القاهرة الباعة والمترددين على المكان، بمنع التجمعات الكثيفة حرصًا على سلامتهم وللوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وناشد محافظ القاهرة المواطنين وأصحاب المحال الإلتزام بمواعيد الغلق فى السابعة مساءً، حرصًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون انفسهم لعقوبات قانونية مشددة مطالبًا المواطنين بإلتزام منازلهم وعدم النزول أثناء فترة الغلق تجنبًا للتجمعات حرصًا على صحتهم.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة لن تسمح بأى تراخى أو استثناءات عندما يتعلق الأمر بصحة وحياة مواطنيها مشيرًا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى انتهاء الأزمة.

كانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد تمكنت بمعاونة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وشرطة المرافق من رفع الباعة الجائلين بمنطقتي الموسكي والعتبة منعا للتجمعات الكثيفة.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بإغلاق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والحانات والمراكز التجارية "المولات التجارية"، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

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