أخبار مصر | فرج عامر يطالب المدارس الخاصة برد المصروفات لأولياء الأمور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر يطالب المدارس الخاصة برد المصروفات لأولياء الأمور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بضرورة إلزام المدارس الخاصة، بإعادة جزءا من قيمة مصروفات الفصل الدراسي الثاني، لأولياء الأمور.

وقال عامر، في بيان اليوم الاثنين: لا بد من إعادة حقوق أولياء الأمور المادية، خاصة وأن الطلبة لم يقضوا في هذا الفصل سوى أيام قليلة، أو على الأقل تقسيم قيمة المبلغ على مدة الفصل الدراسي، وأخذ فقط مقابل الفترة الدراسية التي قضاها الطلبة في المدارس.

وأشار أن الدراسة بالفعل توقفت في المرحلة الابتدائية والإعدادية، مع إلغاء الامتحانات، ومن ثم فلا توجد خدمة مقدمة للطلاب تستدعي تحصيل منهم مصروفات الدراسة بالكامل.

وشدد على ضرورة النظر في هذا الأمر، وإعادة مستحقات الطلبة وأولياء الأمور، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، مع استمرار الركود الاقتصادي بسبب فيروس كورونا.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأشار إلى تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

