أخبار مصر | وزير الآثار: المنشآت السياحية تضررت من أزمة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الآثار: المنشآت السياحية تضررت من أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اجتمع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الاثنين، بديوان عام وزارة القوى العاملة، لإعداد التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع العاملين بقطاع السياحة، بعد ظهور فيروس كورونا المستجد، ولوضع آليات دعم القطاع خلال هذه المرحلة.
وشهد الاجتماع، أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وعبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، ومحمد البدوي، الأمين العام لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، وأمال عبد الموجود، وكيلة الوزارة للعلاقات الدولية، وإيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير القوى العاملة.
وشدد وزير القوى العاملة، في مستهل الاجتماع، على حرص الوزارة التعامل الفوري مع أي تداعيات لظهور فيروس كورونا، وما يتبع ذلك من آثار سلبية بتقديم الدعم اللازم لقطاع السياحة، لتخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم ، ومراعاة العاملين به.
ومن ناحيته قال وزير السياحة والآثار: إن المنشآت السياحية تضررت من الأزمة الحالية، وأن العاملين بهذا القطاع أولى بالرعاية خلال هذه المرحلة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليا على الدراسة السريعة والفورية لتقديم الدعم لكافة قطاعات الدولة المتضررة.
وفي سياق آخر، كانت وزارة السياحة والآثار، أعلنت بدء عملية التطهير الشامل لكل المواقع والمتاحف الأثرية بأنحاء الجمهورية، والتي تتم وفقًا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.
وشملت أعمال التطهير والتعقيم، جميع الأسطح بمناطق الخدمات السياحية للزائرين والمداخل والمخارج الخاصة بالمنطقة وشباك التذاكر والممرات والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان، كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين.
كما اتخذ المجلس الأعلى للآثار اليوم قرارًا بغلق المتاحف والمناطق الأثرية في كافة أنحاء الجمهورية أمام الزيارة وذلك في إطار مقامة والحد من انتشار فيرس كورونا المستجد.
وكانت وزارة السياحة والآثار قد شددت على جميع العاملين في المكاتب التابعة للوزارة وللهيئة بالمطار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام القفازات والكمامات وخاصة في التعامل مع السائحين والجمهور، كما حرصت على لقاء السائحين للاطمئنان على إجراءات سفرهم قبل مغادرتهم مطار القاهرة.
وكانت الوزارة قد أطلقت حملة توعية حيث قامت بطباعة 1000 بوستر تتضمن الإرشادات الوقائية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا، لافتة إلى أنه تم وضعها أمام بوابات دخول جميع المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية.
وتأتي تلك الحملة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في إطار حرص الوزارة على سلامة العاملين والزائرين المصرين والأجانب للمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية في أنحاء الجمهورية، للتوعية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس.
كما تم توزيع أدوات وقاية وتعقيم "قفازات وكمامات ومواد مطهرة" على موظفي التذاكر والأمن بمنطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين، ومنطقة آثار سقارة، كمرحلة أولى على أن يتم توزيعها على باقي المناطق تباعًا.
كما تم تطهير وتعقيم المباني الإدارية الخاصة بالوزارة في العباسية والجيزة والزمالك، وتطبيق توصيات وزارة الصحة والسكان بتنظيف الأسطح والأماكن بشكل دوري خلال اليوم لضمان سلامة الزائرين والعاملين، بالإضافة إلى توزيع القفازات والكمامات والمواد المطهرة على الموظفين المتعاملين مع الجمهور.