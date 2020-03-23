أخبار مصر | وزير الآثار: المنشآت السياحية تضررت من أزمة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الآثار: المنشآت السياحية تضررت من أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الاثنين، بديوان عام وزارة القوى العاملة، لإعداد التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع العاملين بقطاع السياحة، بعد ظهور فيروس كورونا المستجد، ولوضع آليات دعم القطاع خلال هذه المرحلة.

وشهد الاجتماع، أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وعبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، ومحمد البدوي، الأمين العام لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، وأمال عبد الموجود، وكيلة الوزارة للعلاقات الدولية، وإيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير القوى العاملة.

وشدد وزير القوى العاملة، في مستهل الاجتماع، على حرص الوزارة التعامل الفوري مع أي تداعيات لظهور فيروس كورونا، وما يتبع ذلك من آثار سلبية بتقديم الدعم اللازم لقطاع السياحة، لتخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم ، ومراعاة العاملين به.

ومن ناحيته قال وزير السياحة والآثار: إن المنشآت السياحية تضررت من الأزمة الحالية، وأن العاملين بهذا القطاع أولى بالرعاية خلال هذه المرحلة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليا على الدراسة السريعة والفورية لتقديم الدعم لكافة قطاعات الدولة المتضررة. وفي سياق آخر، كانت وزارة السياحة والآثار، أعلنت بدء عملية التطهير الشامل لكل المواقع والمتاحف الأثرية بأنحاء الجمهورية، والتي تتم وفقًا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان. Advertisements