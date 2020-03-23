أخبار مصر | إصلاح صورة التلفزيون ومواكبة التطور.. إعداد خطة جديدة للنهوض بماسبيرو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصلاح صورة التلفزيون ومواكبة التطور.. إعداد خطة جديدة للنهوض بماسبيرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بمقر الوزارة ظهر اليوم، أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين؛ وذلك لبحث سبل التنسيق وأوجه التعاون المشترك، من أجل إعادة النظر في شكل الإعلام، من خلال رؤيه مستقبلية لتطوير ماسبيرو.

وأكد "هيكل" ضرورة اتخاذ عدة إجراءات لمواكبة التطور وإعادة ترتيب الهيكل الإداري، وذلك لإعداد المناخ الملائم للعمل الإعلامي وزيادة القدرة على المنافسة.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالقواعد التي تعمل على تطبيق السياسية الإعلامية، لمواكبة التطور والعمل على تدريب الإعلاميين، مؤكدًا أهمية إعداد محتوى جيد لجذب المشاهد، وأن هذه الفترة فرصة للتليفزيون المصري لتغيير المنهج لمواكبة التطور.

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ولفت وزير الدولة للإعلام، إلى ضرورة إصلاح الصورة العامة لماسبيرو أمام الرأي العام، بمزيد من المصداقية وسرعة تناول الأخبار ودقتها.

وأشار وزير الدولة للإعلام، إلى ضرورة إعداد خطة عمل في الفترة القادمة، للنهوض بماسبيرو، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دون الإضرار بالعاملين، وكذلك التنسيق مع وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي لحل مشكلة الديون.

في نهاية اللقاء وجه "هيكل" بضرورة تكثيف الرسائل الإعلامية في التوعية بأساليب الوقاية والتحذير من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض.