أخبار مصر | غدا.. إجازة للعاملين بنقابة المهندسين وصرف المعاشات في موعدها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. إجازة للعاملين بنقابة المهندسين وصرف المعاشات في موعدها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النقابة العامة للمهندسين برئاسة هاني ضاحي، إجازة استثنائية تبدأ من غد الثلاثاء، على أن يعود العمل يوم السبت 4 أبريل المقبل.

وأكدت النقابة في بيان اليوم الاثنين، أن العمل يستمر فقط بإدارة الرعاية الصحية؛ لاستقبال المهندسين وذويهم، علما بأن النقابة تتخذ كل الإجراءات الوقائية داخلها حيث يتم تعقيمها بشكل مستمر.

وصرح المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة، والمقرر الإعلامي للنقابة، بأن الإجازة لن يكون لها أي تأثير على صرف معاشات المهندسين، وأن المعاشات سوف تصل للبنوك في موعدها المقرر.

وأضاف "شفيق" أن مشروع الرعاية الصحية يعمل بشكل منتظم لاستقبال طلبات المهندسين المتقدمين للاشتراك بالمشروع وعمل التحويلات للأطباء والأشعة والتحاليل الطبية.

ولفت إلى أن النقابة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المهندسين ويأتي ذلك تماشيا مع ما اتخذته الدولة من إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظا على سلامة أعضائها. وكانت قررت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، مد الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية حتى يوم 31 مارس الجاري بغرامة قدرها 25%. وأعلنت النقابة سابقا أن تجديد الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية، لأعضاء النقابة، مستمر في استقبال طلبات التجديد بدون غرامة حتى 15 فبراير 2020، على أن يبدأ تطبيق غرامة تأخير تقدر بـ25% من قيمة الاشتراك، اعتبارا من يوم 16 فبراير 2020، حتى نهاية شهر فبراير الحالي، ثم تقرر المد حتى آخر مارس الجاري. وحققت النقابة فائضا للعام الثاني على التوالي بلغ 364.650 مليون جنيه في عام 2019، بعد أن كان يحقق عجزا سنويا دائما، حيث إن صندوق المعاشات والإعانات بالنقابة حقق فائضا عن عام 2019، بمبلغ نحو 364.650 مليون جنيه، وهذا يتمثل في زيادة إيراداته عن مصروفاته، حيث بلغت جملة ايرادات الصندوق عن العام المذكورمبلغ 1.724 مليار جنيه، وبلغت جملة مصروفاته نحو 1.359 مليار جنيه " Advertisements