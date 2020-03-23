أخبار مصر | القوى العاملة: 28 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم بالمنظومة الإلكترونية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: 28 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم بالمنظومة الإلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت وزارة القوى العاملة، عن أن 28 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة، سجلوا بياناتهم منذ الخميس الماضي، وحتى اليوم الاثنين، عبر المنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على موقع الوزارة.
وأشارت الوزارة، إلى تخصيص رقم تليفون (01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الـ"واتس آب"، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية هذه الفئة من المواطنين.
وحذرت الوزارة، جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الإلكترونية، من أنه سوف يتم صرف منح لمن يقوم بإرسال بياناته على خدمة "واتس آب".
وفي هذا السياق، أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن عدد الذين تم تعينهم من خلال مديرية القوى العاملة بالمنيا من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 347 شابا، منهم 9 من أصحاب الهمم بالقطاع الخاص، من بين 1804 من راغبي العمل المسجلين بمكاتب التشغيل.
ونوه بتدريب 45 متدربا بالوحدة المتنقلة حيث تم تنفيذ 3 دورات بها علي مهن السباكة والتفصيل والكهرباء لأبناء قرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة.
الوزير قال: إنه تلقى تقريرًا بذلك وليد عبد الرحمن ، مدير المديرية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت خلال فيراير 2020، بتعيين 578 مواطنا، وتحرير 6 عقود تدرج مهني، وتسليم 30 عقدا للعاملين بالأردن، وقياس مهارة 750 عاملا على المهن المختلفة، وتم منحهم تراخيص مزاولة مهنة.
وأضاف أنه تم المرور على 460 منشأة لتنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية منهم 32 منشأة يعمل بها 50 عاملا، و428 منشأة يعمل بها أكثر من 50 عاملاً، وتم تحرير 173 محضرًا للسلامة.
كما قامت المديرية قامت بالتفتيش الدوري النهاري والليلي على 1041 منشأة يعمل بها 1454 عاملا، فضلاً عن 23 منشأة بنظام الحملات التفتيشية الشاملة النهاري والليلي، وعلى 135 منشأة لمراقبة ساعات العمل وفترات الراحة بها، وتم تحرير 150 محضرا، وبحث 12 شكوى وتم إحالة 11 شكوى للقضاء، وما زالت هناك شكوى واحدة تحت الدراسة والبحث.