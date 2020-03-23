أخبار مصر | برلماني يطالب بزيادة عدد رحلات المترو لمواجهة التزاحم

قال مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب،: إن هناك حالات تزاحم في محطات مترو الأنفاق، ما يهدد بانتشار فيروس كورونا بشكل أكبر في حال وجود أي مصابين لا قدر الله.

وطالب "الكمار" في بيان اليوم الاثنين، بزيادة زمن التقاطر بين رحلات مترو الأنفاق، كإجراء يساعد على تخفيف الأعداد المضطرة لاستخدام المترو يوميًا، واتخاذ إجراءات وقائية بزيادة عدد الرحلات على مدى اليوم لاستيعاب الركاب.

كما طالب بمراقبة الوضع على مدى اليوم للتأكد من عدم وجود تزاحم، ووجود مسافات كافية بين الركاب تضمن عدم انتشار العدوى.

وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن مهمة، لكن هناك بعض الإجراءات الاحترازية الأخرى التي يجب الانتباه لها للحفاظ على صحة المواطنين وتقليل فرص انتشار الفيروس.

وأشار إلى أن المواطنين عليهم العامل الأكبر في حماية أنفسهم من خلال اتباع إجراءات الحماية واستخدام الأدوات الوقائية وعدم ملامسة أي شىء سواء في المترو أو خارجه وخاصة المعادن، متمنيا أن تمر المرحلة الحالية بسلام، محذرا المواطنين من التهاون والإهمال الذى يشكل للخطر الأكبر على مصر في هذه المرحلة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

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وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عاماً، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عاماً.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية>

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.