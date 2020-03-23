أخبار مصر | طلب إحاطة للحكومة بشأن تداول الكحول الضار بمصانع بير السلم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة للحكومة بشأن تداول الكحول الضار بمصانع بير السلم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم جون طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن العديد من شكاوى استغلال منعدمي الضمير أزمة فيروس كورونا، وتداول أنواع أخرى من الكحول الضار غير المصرح بتداولها عالميًا بعد النقص في الكحول الاثيلي تركيز 70% وذلك عبر مصانع بير السلم.

وقال "طلعت" في بيان اليوم الاثنين: إن الأجهزة المعنية تسعى وكافة مؤسسات الدولة المصرية على القيام بدورها الفعال، وفق الخطة الشاملة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وخاصة الأجهزة الرقابية على الأسواق والمحلات لمحاربة منعدمي الضمير الذين يستغلون مثل هذه الأزمات، ويعملون على رفع الأسعار أو غش المنتجات التي يكون عليها الطلب الكثير من قبل المواطنين وفق الأزمة القائمة.

وأضاف أنه رغم هذه الجهود المبذولة والمقدرة من الجميع من تعاون جميع الأجهزة المعنية تجاه هذه الأوضاع، إلا أن محاولات منعدمي الضمير فى الغش واستغلال الأزمة بشكل سيء لما هو يضر ولا ينفع بشأن منتجات المنظفات مستمرة.

ولفت إلى أن الأيام الماضية شهدت العديد من الشكاوي الخاصة بتداول مطهر كحول اسمه المثيلي تركيزه 95%، وذلك ككحول لبيعه للمواطنين، بعد النقص في الكحول الاثيلي تركيز 70%، وذلك عبر مصانع بير السلم، وسط تأكيدات علي أنه مضرويحتوي علي مواد سامة ويسبب العديد من الأمراض.

وأشار إلى أن المواطن لا يستطيع التفريق بين كل من الإثيلي 70% تركيز وبين المغشوش منه 95% تركيز، وبالتالي تكون نتائجه السلبية على المواطنين أكبر وتداعياته علي الصحة العامة بها خطورة، تستوجب دور فعال بشكل أكبر من الأجهزة المعنية لمحاربة هؤلاء منعدمي الضمير الذين يستغلون الأزمات ضد الشعب المصري، وصحة أبناءه.