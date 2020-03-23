أخبار مصر | عاجل.. الأزهر يحسم مصير امتحانات الإعدادية والثانوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأزهر يحسم مصير امتحانات الإعدادية والثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قيادات التعليم الأزهري باتخاذ الآليات المناسبة لتقويم طلاب المعاهد الأزهرية، على ضوء الظروف الاستثنائية الحالية، بما يتسق مع ما تتخذه الدولة من إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID19.

وعقد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع فضيلة الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بحضور قيادات التعليم الأزهري، وقد تم إقرار نظم تقويم استثنائية للطلاب؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد وكيل الأزهر، أنه تقرر الاعتداد في تقويم تلاميذ الصفوف التمهيدية والأول والثاني الابتدائي، بالتقييم السابق على تعليق الدراسة، باستخدام استمارات التقييم المطبقة في هذه الصفوف، أما الطلاب من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي، والصفين الأول والثاني الثانوي بالمعاهد الأزهرية العادية، والنموذجية، والخاصة، ومعاهد البعوث الإسلامية، ومعهد العلوم الإسلامية، فسيكون التقييم من خلال مشروع بحثي لكل مادة دراسية في منهج الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.

وأوضح: أن معلم المادة سوف يتولى -بإشراف شيخ المعهد والموجه المختص- إعداد أسئلة بحثية يجيب الطالب عليها في مشروعه البحثي؛ بما يضمن إلمامه بالمحتوى العلمي المقرر، ويختار موجهو العموم والموجهون الأوائل المختصون أفضل الأسئلة البحثية في كل مادة بما لا يقل عن عشرة أسئلة ولا يزيد على خمسة عشر سؤالًا، وإرسالها إلى قطاع المعاهد الأزهرية في موعد أقصاه ٢٥ مارس ٢٠٢٠، بحيث يتم في النهاية اختيار أفضل النماذج بكل مادة لإتاحتها للطلاب على البوابة الإلكترونية للأزهر.

وأشار إلى أن معلم كل فصل يدعو طلابه للتسجيل عبر أحد تطبيقات التواصل الإلكتروني، ويقوم بتقسيمهم إلى فرق بحثية تضم كل منها خمسة طلاب، على أن يلتحق بها الطالب الكفيف (إن وجد).