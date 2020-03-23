أخبار مصر | برلماني: مبادرة السيسي بشأن مواجهة كورونا طوق النجاة لمصر

اعتبر محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن مبادرة ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجموع المصريين بمساعدة كل أجهزة الدولة المصرية لمواجهة أخطر أزمة بسبب فيروس كورونا المستجد، بمثابة طوق النجاة لمصر كلها.

ووجّه زين الدين، في بيان اليوم الاثنين، تحية قلبية للرئيس السيسي على جميع القضايا والملفات التي تناولها في كلمته خلال احتفال مصر بعيد الأم المصرية.

وأعرب عن ثقته التامة، بأن المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية سيكونون على قلب رجل واحد للتجاوب التام مع دعوة الرئيس السيسي لإنقاذ مصر من فيروس كورونا.

وقال: إن الواقع والتاريخ أكدا على مر التاريخ هذا الشعب العظيم لا يتوانى لحظة في الوقوف صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة، خاصة أن الزعيم البطل الرئيس السيسي، يحظى بمصداقية كبيرة وغير مسبوقة من كل المصريين، نظرا لأن الشعب كان ولا يزال وسوف يستمر في منح السيسي تفويضا على بيان لقيادة وإدارة شئون الدولة لأنه يثق بقيادته ثقة بلا حدود.

وأعرب النائب عن ثقته الكاملة في أن يقف الله عز وجل، بجوار مصر وقائدها وشعبها العظيم في مواجهة فيروس كورونا، ليعلن كل المصريين أمام العالم كله خلال الأيام القليلة المقبلة، قدرتهم مع الرئيس السيسي وجميع مؤسسات الدولة في تحقيق الانتصار وهزيمة فيروس كورونا.

وأكد أن أكبر دليل على ذلك هو وجود الشوارع والميادين خاوية خلال الساعات الماضية وبمجرد وصول كلمة الرئيس السيسي للمصريين الذين بادروا من تلقاء أنفسهم في تنفيذ رؤية قيادتهم الحكيمة للتغلب على فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

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وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عاماً، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عاماً.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية>

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.