مصر | النيابة تفحص كاميرات المراقبة في واقعة مقتل شاب بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تفحص كاميرات المراقبة في واقعة مقتل شاب بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على شاب مقتولا بأبو النمرس، فيما انتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع العثور على الجثة.

كشفت التحريات الأولية، أن جثة الشاب بها آثار تعذيب وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وملقاه داخل القمامة.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريحها وإعداد تقرير حول ما بها من إصابات لكشف ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية، كما أمرت بالاستعلام عن الكاميرات بمحيط موقع العثور، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.