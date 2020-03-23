مصر | تجديد حبس ديلر الهرم لاتجاره في المخدرات

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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس حارس عقار، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتجاره في المواد المخدره، فيما طلبت إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

وكشفت التحقيقات، أن حارس العقار يقوم بتصنيع المواد المخدرة منها الحشيش والأقراص المخدره، فيما ضبط بحوزته ١٢ كيلو من الحشيش، و٦٠ قرص لعقاقير مجهولة، فيما طلبت النيابة التحريات اللازمة.

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في إسقاط واحد من أخطر تجار المخدرات بمنطقة الهرم، ومداهمة وكره المتخذه لتصنيع الحشيش المخدر.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد محمد نبيل، مأمور قسم شرطة الهرم، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد الصغير، رئيس وحدة مباحث القسم، مفادها قيام حارس عقار كائن بدائرة القسم، بتصنيع والإتجار بالحشيش المخدر.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة القبض عليه، وأمكن استهدافه بمأمورية برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي، مفتش مباحث الهرم، والرائد إسلام السيد، معاون مباحث القسم، وضبطه.

عثر بحوزته على 2 كيس بداخلهما معجون لمخدر الحشيش وزنت نحو 12 كيلو جرام، و60 قرصا لعقاقير مجهولة مختلفة، و4 أكياس لمسحوق الحنة، كيس بلاستيك يحوى نبات الأستروكس المخدر وزنت 250 جراما.

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كما عثر بحوزته على "مكبس" خاص بتصنيع الحشيش، 10 قطع حديد اسطمبة، خلاط كهربائي، ميزان حساس، مجموعة من الإمبولات والزجاجات بها سوائل كيمائية مخدرة.

وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الحشيش والإتجار فيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة

العامة، لتولي التحقيقات.

وفي سياق آخر، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عاطلين، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة بأكتوبر.

وكشفت التحقيقات، أن عاطلين كانا يروجان لبيع المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، على عملائهما بالمنطقة، وذلك لاحتياجهما للمال والمكسب السريع مقابل الاتجار، وكان يتواصلان مع عملائهما عن طريق الهاتف المحمول، حيث ضبط بحوزتهم كيلو ونصف من الحشيش، بالإضافة لأقراص مخدرة حوالي ٢٩٢ قرصًا.

