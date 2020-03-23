مصر | النيابة تأمر بإرسال 2 كيلو حشيش إلى المعمل الكيميائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بإرسال 2 كيلو حشيش إلى المعمل الكيميائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الشروق وبدر الجزئية، حبس 3 متهمين مكونين فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بإرسال الكميات المضبوطة من مخدر الحشيش، تزن 2 كيلو إلى المعمل الكيميائي لفحصها وإرسال تقرير وافي عنها.

وكشفت التحقيقات، أنه أثناء قيام قوة تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالمرور لملاحظة الحالة الأمنية بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بدائرة قسم شرطة الشروق، تمكنت من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش "وزنت 2 كيلو جراما" ومبلغ مالي 800 جنيه و6 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسيارة لتسهيل تنقلاتهم والهواتف للاتصال لعملائهم، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة.

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من ناحية أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته 400 طربة لمخدر الحشيش.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية – مقيم بمحافظة الإسكندرية تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائه بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، تم ضبطه حال استقلاله سيارة بكمين أعد له، وبحوزته (400 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 40 كيلو جرام" - مبلغ مالي- هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامي في مجال الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 2،800،000 – إثنان مليون وثمانمائة ألف جنيه.

من ناحية أخرى، شنت أجهزة مديرية أمن القاهرة، حملة مكبرة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.