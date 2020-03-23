مصر | عاجل.. العثور على جثة شاب مجهول الهوية في أبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. العثور على جثة شاب مجهول الهوية في أبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة شاب مجهول الهوية، ملقاة بالقمامة في منطقة شبرامنت، التابعة لمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

البداية كانت بتلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، يفيد بورود بلاغًا للرائد محمد داوود رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة ملقاة بالقمامة بطريق شبرامنت، بنطاق المركز.

على الفور وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

معاينة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، كشفت أن الجثة لشاب مجهول الهوية، عثر على جثته مقتولا، ولا يوجد بحوزته أي أوراق تفيد هويته.

وفرضت الأجهزة الأمنية بالجيزة كردونا أمنيا بمحيط الجثة، لحين وصول فريق من النيابة العامة لمناظرة الجثة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة لتتولي النيابة العامة التحقيقات.