شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة للمواطنين: نُراهن على وعيكم لتجاوز «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن «الرهان الأكبر على وعى المواطنين وإدراكهم بمدى أهمية اتباع كافة الإجراءات الوقائية التي اقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، حفاظا على سلامتهم».

ووجه «راشد» حديثه للمواطنين أثناء جولته بحى بولاق الدكرور وجنوب، الإثنين، قائلًا: «الراهن الأكبر على وعيكم لتجاوز تلك الفترة التي تمر بها بلدنا، ونعدكم بأن مسيرة البناء لن تتأثر«، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالمجهودات التي تقوم بها الدولة في مواجهة فيروس كورونا وذلك على كافة الأصعدة والمستويات والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس ويتبقى فقط ادراك المواطن بمدى أهمية اتباعه كافة التعليمات للحفاظ على سلامه الجميع.

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وأشد المحافظ باستجابة العديد من المحال بالغلق في المواعيد المقررة بالسابعة مساءاً من منطلق حفاظهم على سلامه المواطنين والحد من أي تجمعات مع توجيه حملات غلق وتشميع لغير الملتزمين.

وأشار محافظ الجيزة إلى اتخاذ التدبير اللازم لإحكام السيطرة على الأسواق والرقابة الدائمة لها للتأكد من توافر السلع بصورة كافية لسد احتياجات المواطنين ومنع استغلالهم ورفع الإشغالات اضافه إلى حظر اقامه الاسواق الاسبوعية للباعة لمنع التجمعات ومواجهة أي مخالفات بكل حزم وتطبيق العقوبات الرادعة على أصحابها وفقاً للقانون.

شملت جولة محافظ الجيزة شوارع فيصل والعشرينى والملكة وترعة عبدالعال 1 وخاتم المرسلين والطالبية.