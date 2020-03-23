شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: 28 ألف عامل غير منتظم سجل بياناته بالمنظومة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة القوى العاملة، عن أنه في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية العاملة غير المنتظمة، بإعداد التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع هذه الفئة بعد ظهور فيروس «كورونا» المستجد، وقيام وزارة القوى العاملة بمناشدة العمال غير المنتظمة الراغبة في تسجيل بياناتها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg، فقد قام منذ الخميس الماضي، وحتى اليوم الاثنين، بتسجيل 28 ألفًا من تلك الفئة عبر المنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على موقع الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى تخصيص رقم تليفون (01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس آب، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية هذه الفئة من المواطنين.

وحذرت الوزارة جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الالكترونية، من أنه سوف يتم صرف منح لمن يقوم بارسال بياناته على خدمة الواتس آب.