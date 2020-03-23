شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم يوجه رسالة بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه منتدى شباب العالم رسالة إلى المجتمع الدولي بالتزامن مع استمرار انتشار فيروس «كورونا» (covid-19).

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وجاءت الرسالة كالتالي: مع استمرار انتشار فيروس الكورونا «covid-19» في خلق تحديات عالمية تؤثر على جميع حياتنا، نأمل أن تتخذ جميع التدابير للبقاء بأمان.. يعتبر «covid-19» من أخطر التهديدات الصحية العالمية منذ عقود ونمت لتؤثر على العالم بأسره.. وما فتئت البلدان في جميع أنحاء العالم تتخذ جميع التدابير لتسطيح المنحنى.

وتابعت الرسالة: «مثل الجميع في جميع أنحاء العالم، يرصد منتدى الشباب العالمي عن كثب تطورات الفيروس، ويحث الجميع على ممارسة المسافات الاجتماعية وإتباع التعليمات التي حددتها منظمة الصحة العالمية وجميع المعاهد الصحية حول العالم لحماية أنفسكم حسنا مثل أحبائكم».

واختتم المنتدى رسالته: «نود أن نشكر جميع من يتخذون التدابير لاحتواء هذا الفيروس، وأرسل تصفيقا كبيرا لكل من يعمل في قطاع الرعاية الصحية.. ونحن ممتنون لجهودهم.. قلوبنا تخرج إلى كل المتأثرين بهذه الأزمة»