شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي ينعى اللواءين خالد شلتوت وشفيع داوود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بمزيد من الحزن والأسى اثنين من أبطال القوات المسلحة اللواء أركان حرب خالد شلتوت، واللواء شفيع عبدالحليم داود، حيث وافتهما المنية نتيجة الإصابة بفيروس «كورونا» خلال اشتراكهما في أعمال مكافحة انتشار المرض في البلاد.

وأشاد المفتي بالجهود الكبيرة والدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة ووزارة الصحة وكافة أجهزة الدولة في مواجهة انتشار الفيروس، داعيًا المواطنين إلى ضرورة الالتزام التام بكل القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة لحمايتهم والحيلولة دون انتشار «كورونا»، والعمل على مواجهة انتشار هذا الوباء بكافة الوسائل والسبل.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرتي كل من اللواءين سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهما بموفور رحمته ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، و«إنا لله وإنا إليه راجعون».