شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» و«العناني» يبحثان أوضاع العاملين بالسياحة بعد ظهور «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا، اليوم الأثنين، بديوان عام الوزارة، لإعداد التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع العاملين المتردية بقطاع السياحة بعد ظهور فيروس «كورونا» المستجد، لوضع آليات دعم هذا القطاع في هذه المرحلة.

Advertisements

وشدد وزير القوى العاملة، في مستهل الاجتماع على حرص الوزارة على التعامل الفوري مع أي تداعيات لظهور فيروس «كورونا»، وما يتبع ذلك من آثار سلبية بتقديم الدعم اللازم لقطاع السياحة، لتخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم، ومراعاة العاملين به.

من جانبه، قال وزير السياحة والآثار إن المنشآت السياحية تضررت من الأزمة الحالية، وأثر ذلك على سداد مستحقات العمال، وأن هذه الفئة من العمالة أولى بالرعاية في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على الدراسة السريعة والفورية لتقديم الدعم لكافة قطاعات الدولة المتضررة.

حضور الاجتماع، أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وعبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، ومحمد البدوي، الأمين العام لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، وأمال عبدالموجود، وكيل الوزارة للعلاقات الدولية، وإيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير القوى العاملة.