طهر الفاتورة واغسل يديك.. «الكهرباء» تقدم خطوات للتعامل مع المحصلين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، خطوات تشرح طريقة التعامل مع محصل الكهرباء أو أي شخص يتم التعامل معه لإحضار طلبات منزلية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا. وأوضح الجهاز أنه يجب الحرص على أن تكون المسافة بينه وبين محصل لا تقل عن متر ونصف، ولا تضع النقود في فمك مثلما يفعل البعض، وبعد الحصول على فاتورة الكهرباء قم بتطهيرها بأى نوع مطهر من الموجود لديك واتركها حتى تجف، وبعد انتهاء المعاملة مع محصل الكهرباء اغسل يديك بالماء والصابون جيدا، واستعمال كحول 70%.

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