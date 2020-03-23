شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظ خضع للكشف.. تزويد بوابات ديوان عام المنيا بكاشف للحرارة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة المنيا تنفيذ سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، حيث تم، اليوم، تزويد بوابتي الديوان العام للمحافظة بكاشف للحرارة، حيث يعد الديوان العام من أكثر المنشآت الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، حيث يتم قياس درجة الحرارة لكافة المترددين على الديوان العام قبل دخولهم من البوابة، للتأكد من استقرار درجة الحرارة عند معدلاتها الطبيعية.

وحرص اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، وجميع قيادات المحافظة، على الخضوع للكشف، وتم التأكد من أن درجة الحرارة طبيعية بين 36 و37 درجة، في إطار الإجراءات المشددة للاطمئنان على سلامة جميع العاملين بالديوان العام وكذلك المترددين من المواطنين بدون أي استثناءات.

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وشدد «القاضي» على الاهتمام بجميع إجراءات النظافة والتعقيم بالمباني والمنشآت والوحدات المحلية وجميع القطاعات الخدمية والدينية.

وأعلن المحافظ أنه تم فتح غرفة العمليات بالمحافظة والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية وإبلاغها فوراً بأي أحداث طارئة، وإجراءات مجابهة الأمراض، لافتا إلى أنه يتم عقد اجتماعات مع مسؤولي مديرية الصحة بالمحافظة، لمراجعة عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، ومدى مطابقة تلك الإجراءات للمعايير الدولية.

وأوضح المحافظ أنه تم حظر إقامة أي تجمعات لأفراح أو احتفالات أو مناسبات أو سرادق عزاء أو اجتماعات أو ندوات سواء أقيمت داخل قاعة احتفالات عامة أو خاصة أو بالشوارع على مستوى الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقري المحافظة لحين صدور أي تعليمات أخرى، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد. كما تم إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية بمراكز المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يخالف ذلك، وهناك تواصل على مدار الساعة مع رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ تلك القرارات.

تزويد بوابات ديوان عام المنيا بكاشف للحرارة

تزويد بوابات ديوان عام المنيا بكاشف للحرارة

تزويد بوابات ديوان عام المنيا بكاشف للحرارة