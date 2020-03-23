شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة والآثار تبدأ حملة تطهير وتعقيم المتحف المصرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة السياحة والآثاراليوم الإثنين، حملة تطهير وتعقيم المتحف المصرى بالتحرير، ضمن حملة تطهير وتعقيم المواقع الآثرية التى تقوم بها وزارة السياحة والآثار، لمواجه انتشار فيرس كورونا.

كانت وزارة السياحة والآثار قد فعلت صباح اليوم، قرار غلق جميع المتاحف والمواقع الاثرية بجمهورية مصر العربية ليستمر الغلق حتى 31 مارس، للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة و السكان ووفقا للمعايير العالمية.

كما أجرت وزارة السياحة والأثار، استعدادتها لبدء عمليات تعقيم المناطق الأثرية والمتاحف بكامل محافظات الجمهورية، وهى الحملة التى بدأت صباح أمس، للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، فى ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

وبدأت وزارة السياحة والآثار بتعقيم وتطهير المتاحف والمواقع الأثرية بمدينتى الإسكندرية ورشيد، فيما شددت على الشركات السياحية التى لازال لديها وفد سياحية لم تغادر بعد لإنهاء كافة الزيارات اليوم، حيث سيتم إغلاق كافة المواقع بعد منتصف الليل.



حملة تطهير وتعقيم المتحف المصرى بالتحرير (1)



حملة تطهير وتعقيم المتحف المصرى بالتحرير (2)



حملة تطهير وتعقيم المتحف المصرى بالتحرير (3)

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حملة تطهير وتعقيم المتحف المصرى بالتحرير (4)



حملة تطهير وتعقيم المتحف المصرى بالتحرير (5)



حملة تطهير وتعقيم المتحف المصرى بالتحرير (6)







