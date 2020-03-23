شكرا لقرائتكم خبر عن الرياح والأتربة تملأ الشوارع مع بداية فصل الربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت العاصفة الترابية التي ضربت محافظتى القاهرة والجيزة اليوم الاثنين، إلى إخفاء معالم المباني والمنشآت، حيث كانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من ارتفاع درجات الحرارة يصاحبه نشاط للرياح يؤدى إلى تدهور كامل للرؤية على الطرق واضطراب فى حركة الملاحة البحرية. Advertisements كما نوهت إلى أنه سرعان ما تعاود درجات الحرارة انخفاضها بدءا من الغد، ومنوهة إلى أن هناك عاصفة رملية ستضرب البلاد الخميس المقبل من أقصى جنوبها إلى أقصى شمالها تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا فى الساعة، ويصاحب ذلك ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة تصل إلى 35 درجة.

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