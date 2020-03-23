شكرا لقرائتكم خبر عن «نجيبلك شاى؟».. عم عطية يبث رسالة طمأنة من داخل مستشفى العزل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت صفحة «التمريض كما يجب أن يكون» مقطع فيديو قالت إنه يخص أحد المصابين بفيروس كورونا.

وذكرت الصفحة أن الفيديو من داخل مستشفى الحجر الصحى بالعجمى تحت عنوان «هاشتاج» #جيش_مصر_الأبيض، وتعليق «أبطالنا مع عم عطية من داخل الحجر الصحى بالعجمى ربنا معاكم».

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وشكر «عم عطية» خلال المقطع الذي تبلغ مدته 26 ثانية في طاقم الأطباء والتمريض قائلاً: «مش سايبنى لوحدى، كل ساعة جايين يسألونى عايز أكل؟ عايز شرب؟ فيه حاجة تعباك؟ نجيبولك شاى؟ كل الإمكانيات موجودة».

ورد أحد أفراد الطاقم عليه مشيرًا بإصبعه الإبهام «إنت راجل كده»، وترد أخرى «انت زى الفل يا عم عطية».

وقال «عم عطية» متحدثًا إلى أفراد الطاقم الطبي «والله انتوا كده- مشيرًا بإبهامه- ربنا يديكم الصحة ويخليكم لأولادكم ونطلع لعيالى بالسلامة».

كان عم عطية قد تم تحويله من أحد المستشفيات بمحافظة البحيرة إلى مستشفى الصدر، للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا عقب عودته من رحلة العمرة، وتم نقله من مستشفى الصدر بدمنهور، إلى مستشفى العجمى المخصصة للحجر الصحى، يوم السبت 14 مارس الماضى، عقب ظهور نتيجة التحاليل، وثبوت إصابته بفيروس كورونا، وقامت مديرية الصحة بإجراء تحاليل لنجله وزوجته وحفيده، وثبت من التحاليل عدم إصابة أيًا منهم بالفيروس.