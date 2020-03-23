شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» تنعى اللواءين خالد شلتوت وشفيع داوود: «نحتسبهما شهداء في جنات الخلد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت دار الإفتاء، اللواء أركان حرب خالد شلتوت، واللواء أركان حرب شفيع عبدالحليم داوود، اللذان توفيا بعد إصابتهما بفيروس «كورونا»، أثناء مشاركتهما في عملية التطهير والتعقيم.

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وقالت الدار، في بيان عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «نحتسبهما من الشهداء في جنات الخلد.. وكل من توفي بمرض كورونا.. اللهم ارحمهم جميعًا».

كانت القوات المسلحة قد نعت، الأحد، اللواء خالد شلتوت، وقالت: «بمزيد من الحزن والأسى، فإنها تنعى ابن من ابنائها لواء أركان حرب خالد شلتوت الذي وافته المنيه نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال إشتراكه في أعمال مكافحة إنتشار المرض بالبلاد».

وتوفي اللواء شفيع عبدالحليم داوود الاثنين خلال مشاركته في أعمال مكافحة فيروس «كورونا».