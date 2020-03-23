شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «غزل المحلة» عن وجود إصابات بـ«كورونا»: «عمال الشركة بحالة جيدة» (بيان) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس أشرف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام حول إصابة عاملين بالشركة بفيروس «كورونا»، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لجميع عمال مصانع الشركة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

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وشدد «عزت» في بيان، الإثنين، على أن «عمال المصانع بخير»، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة وافقت على منح جميع العمال إجازة رسمية حتى ٣١ مارس الجاري، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ومنع التجمعات والاختلاط لتأمين أرواح المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه شدد على جميع المصالح الحكومية بتنظيم دخول المواطنين، حرصًا على سلامتهم، مؤكدًا استمرارية الجولات المفاجئة على جميع مراكز المدن لمتابعة تنفيذ التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة «كورونا».

وأضاف «رحمي» أنه أصدر تعليماته إلى الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية بضرورة تشكيل لجان رقابية من التموين والتفتيش الصيدلي سعيا في مواجهة ظاهرة اختفاء المطهرات والكمامات وردع أصحاب شركات المستلزمات الطبية والصيدليات وتحرير محاضر لجميع المخالفين ومحاسبتهم قانونيًا وإداريًا.