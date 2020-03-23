شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «طب المنوفية»: تخصيص عيادة لفحص العاملين بالمستشفيات الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود قورة، عميد كلية الطب بجامعة المنوفية، إنه تم تخصيص عيادة فحص للعاملين بالمستشفيات الجامعية من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين وأعضاء جهاز إدارى وعاملين يومياً من الساعة 11- 12 ظهراً بالعيادات الخارجية (عيادة الصدر)، وكذلك خلال فترة النوباتجية والسهر بمقر قسم الصدر بالدور السادس بالمستشفي التخصصي.

وأضاف «قورة»، أنه سيتم عمل التحاليل والأشعات اللازمة بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، وفي حالة وجود أي اشتباه وفقاً للفحوصات المبدئية ستم التواصل مع مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية لأخذ العينات اللازمة.