شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء يصدر قواعد جديدة لتوصيل التيار للمنشآت: ٥٠٠ جنيه لمعاينة العقار بالكامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، القواعد الجديدة لتوصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية، والتى سيتم العمل بها من جانب شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

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وشملت القواعد الجديدة عددا من التيسيرات على المواطنين، جاء أبرز ها أن يتم سداد ٥٠ جنيه مقابل المعاينة عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية بالمنشأة السكنية، وبحد أقصى 500 جنيه عن المنشأة بالكامل، وتقوم شركة التوزيع بمعاينة المنشأة السكنية ودراسة بدائل تغذيتها وإعداد بيان بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية (المقايسة)، موضحاً به تكلفة التوصيل (النمطية أو الفعلية)، والتزامات صاحب المنشأة السكنية فيما يتعلق بتوفير غرفة المحولات أو الموزع. وتحدد شركة التوزيع قيمة تكلفة توصيل التيار للمنشأة وتوضح إجمالي التكلفة المطلوبة وأسلوب السداد، والتزامات كل من الشركة وطالب التغذية.

أما أبرز التيسيرات الجديدة، فقد حددت اللائحة أنه في حالة طلب غرفة محولات أو موزع من صاحب المنشآة، فتلتزم شركة التوزيع بمد شبكة الجهد المتوسط والمنخفض من مصدر التغذية إلى غرفة المحولات مع تحديد برنامج زمنى للتنفيذ، وفي حالة أن تكون التغذية الكهربائية على الجهد المتوسط بقدرة تعادل أو تزيد عن 500 ك.ف.أ يلتزم صاحب المنشأة بتوفير حجرة محولات بمنشأته أو بمنشأة مجاورة لا تزيد المسافة بينهما عن 200 متر، بالإضافة إلى سداد قيمة القدرة الإضافية بالتكلفة الفعلية شاملة تكلفة توريد وتركيب المحول ولوحتي التوزيع المتوسط والمنخفض وخلافه.

وفى حالة عدم توفير حجرة محولات، يقوم بسداد 2000 جنيه عن كل ك.ف.أ من الأحمال الإضافية في القرى، و2500 جنيه عن كل ك.ف.أ من الأحمال الإضافية في المدن، ويحدد ذلك لجنة يتم تشكيلها بشركة التوزيع المختصة ويرأسها رئيس الشركة لبحث مصادر التغذية الكهربائية المتاحة لتوصيل التيار للمنشأة.