شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: تخصيص 50 مليون جنيه من «باب البر» للمتضررين من آثار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تخصيص 50 مليون جنيه من باب البر للمتضررين من آثار فيروس كورونا، ولا سيما من فقدوا فرصة عملهم من العمالة غير المنتظمة من عمال اليومية، ومن في حكمهم من العاملين بالمجالات التي تأثرت بالظروف الحالية، وسيتم ذلك من خلال التنسيق مع مجلس الوزراء.
وأوضح وزير الأوقاف أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف وحرصها الشديد على الإسهام في خدمة المجتمع وبخاصة الأسر الأولى بالرعاية، ولاسيما في أوقات الشدائد والأزمات.
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