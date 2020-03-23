شكرا لقرائتكم خبر عن «خليك في البيت».. «التعليم العالي» تطلق حملة قومية للتوعية ضد انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حملة قومية للتوعية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، بهدف زيادة الوعي بمخاطره، والاهتمام بإجراءات الوقاية منه. وأضافت الوزارة، في بيان لها، الاثنين: «تناشد الوزارة، المجتمع الأكاديمي والبحثي وأبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم بوضع صورة الحملة، وتفعيل الهاشتاج الخاص بها على صفحاتهم؛ وإرسالها عبر الواتس اب (WhatsApp) للمساعدة في انتشارها على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ووصولها إلى جموع الشعب المصري خلال هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم أجمع، والتي اعتاد الشعب المصري أن يبهر العالم بترابطه في مثل هذه الظروف. حفظ الله مصر وشعبها العظيم. #خليك_في_البيت #صحتك_أهم #احمي_مصر».

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