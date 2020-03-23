شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس بارد وسقوط أمطار خفيفة غدًا.. والقاهرة 26 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

والطقس ليلاً لطيف على جنوب الصعيد، بارد على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، شديد البرودة ليلاً على باقي الأنحاء.

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ويتوقع الخبراء أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، وهناك شبورة صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ورياح معتدلة على كافة الأنحاء، نشطة على السواحل الشمالية الغربية.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «16– 26»، الإسكندرية «14– 20»، قنا «15- 33»، الأقصر «15- 34»، أسوان «17– 35».