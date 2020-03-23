شكرا لقرائتكم خبر عن خلال جولة تفقدية.. محافظ الغربية يقرر إزالة سوق عشوائية بكفر الزيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد د. طارق رحمي، محافظ الغربية، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمقاهي بمدينة كفر الزيات، للتأكد من التزامها بالقرارات التي اتخدتها الحكومة المصرية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تفقد المحافظ شواع المدينة، وشدد على إغلاق كافة المحلات والمطاعم وتحرير محاضر للمخالفين.

وقرر «رحمي» إزالة السوق العشوائىة بميدان المحكمة والباعة الجائلين حرصا على سلامة المواطنين ومنع الزحام وتكدس الباعة مما يساعد على انتشار الفيروس بسبب الاختلاط إلى جانب إحداث شلل مرورى بتلك المنطقة.

Advertisements

وقاد المحافظ حملة المرافق لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين وإزالة الكتل الأسمنتية، وشدد على تحرير محاضر للباعة المخالفين وعدم عودتهم للمنطقة التي تمت فيها أعمال الإزالة مرة أخرى.

كما كلف المحافظ، رئيس مدينة كفرالزيات، بتوفير قطعة أرض خارج المدينة تمهيدا لإزالة السوق العشوائية بالكامل ونقل الباعة الجائلين له، كما شدد على قيام فرق الإدارة الصحية بتطهير وتعقيم شامل للسوق وتطهيره بالمطهرات في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وشهدت جولة محافظ الغربية قيامه بتوعية الباعة الجائلين والمواطنين بخطورة الاختلاط والتكدس لما يمثله من خطورة كبيرة لانتشار الفيروس، مؤكدًا أن الإجراءات والإزالات للسوق لصالح الحفاظ على صحة المواطنين.