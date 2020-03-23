شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يوجه بسرعة إنهاء الدراسة الخاصة بالكارت الذكي للمواصلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع قيادات السكة الحديد والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لمتابعة عدد من الموضوعات الهامة، حيث ناقش الوزير آخر مستجدات الدراسة الخاصة بربط تذاكر المترو بتذاكر القطار الكهربائي، ثم ربطهما مستقبلا بتذاكر المونوريل الذي يتم تنفيذه، بالإضافة إلى الربط مع تذاكر أتوبيسات النقل العام ليصبح هناك تذكرة موحدة لجميع وسائل المواصلات، حيث أكد الوزير على سرعة الانتهاء من هذه الدراسة التي ستشكل خدمة جيدة للركاب في مجال المواصلات في مصر.

وأكد الوزير على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في السكة الحديد والمترو من حيث استمرار أعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات وأماكن التجمعات للركاب وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات مع الكشف الدوري على المتعاملين مع الجمهور بالأجهزة المخصصة للكشف عن الفيروس.