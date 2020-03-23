شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء المنيا» تشكر الأطقم الطبية: «أنتم خط الدفاع الأول في مواجهة كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت نقابة أطباء المنيا، برئاسة الدكتور نصر زغلول، بيانا تضمن توجيه الشكر والتقدير للأطباء من الأطقم الطبية لكونهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتثمن مجهوداتهم وما يتحملونه من أعباء في هذه الظروف الراهنة معرضين أنفسهم وذويهم للمخاطر من أجل احتواء هذه الأزمة.

وتهيب النقابة، بالجهات المسؤولة، توفير الاحتياجات الضرورية من المستلزمات اللازمة للوقاية حرصاً على سلامة الفرق الطبية ودعماً لهم في العمل في بيئة سليمة تسهيلاً لأداء الخدمة.

وأضاف البيان: «كما نود من المواطنين الالتزام بالإجراءات الواجبة والمعلنة في الوقاية من انتشار المرض، أملاً في احتواء وانحسار انتشار الفيروس وحرصاً على سلامتكم».