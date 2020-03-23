شكرا لقرائتكم خبر عن «بطريركية الروم» تتيح لرعاياها «التناول» من المنزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس رعاياها بإتاحة «سر التناول» من المنزل بدلاً من الكنيسة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا».

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وذكرت البطريركية في بيان، الإثنين، أنه «من يريد مِن اتباعها المؤمنين التناول من المناولة المقدسة يمكنه طلب ذلك من كاهن الكنيسة ليناوله في المنزل».

من جانبه، وجه البابا ثيودوروس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، حديثه خلال لقائه أعضاء المجمع المقدس في إبراشياتهم بشأن «كورونا» قائلاً: «أصبحت البشرية كلها شاهدة على تفشي وباء قاس أودى بحياة آلاف البشر عبر طول وعرض العالم ونحن حزينون الآن على ضحايا هذا المرض، الذي حسب آخر الأخبار نعلم أنه وصل الآن أيضًا إلى إفريقيا جنوب الصحراء».

وأضاف: «الوضع خطير، أوصيكم أن تلتزموا بأوامر وقرارات البلدان التي تخدمون فيها، حتى لا تصبح كنيستنا هي السبب للتجربة والأزمة، بل مثال للتضامن الاجتماعي والحب وأصلي من كل قلبي أن يمنحكم الرب النعمة في كفاحكم الروحي ويعطيكم بركته الغنية، أذكركم في العديد من الصلوات الأبوية والبركات البطريركية».