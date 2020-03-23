شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» يستعد لضخ 20 مليار جنيه لدعم البورصة.. ومصادر: انتعاش للسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستعد البنك المركزي المصري لتنفيذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بضخ 20 مليار جنيه لدعم البورصة المصرية.

وقالت مصادر مطلعة بسوق المال لـ«المصري اليوم»، الإثنين، إن «البنك المركزي يدرس حاليًا الصيغة الملائمة للتنفيذ سواء من خلال صندوق خاص لإدارتها، أو مَحَافظ توزع على مديرين استثمار لإدارتها، واقترحت مراعاة اشراك شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة في عمليات الشراء».

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فيما قالت مصادر مصرفية إن «البنك المركزي سيخصص مبلغ الـ 20 مليار جنيه من ميزانيته لشراء الأسهم بشكل مباشر من خلال بورصة الأوراق المالية المصرية»، مشيرة إلى أن «عملية شراء الأسهم ستتم لصالح البنك المركزي، وستبدأ اعتبارا من هذا الاسبوع»، مؤكدة أن «المركزي لن يتوانى في اتخاذ أية إجراءات لدعم الاقتصاد المصري، والحفاظ على المكتسبات التي حققها على مدار السنوات الماضية».

من جانبه، أكد محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، لـ«المصري اليوم»، أن «قرار الرئيس بشأن دعم البورصة من خلال البنك المركزي يسهم في انتعاش السوق، وتحقيق عوائد جيدة»، مشيرًا إلى أن «هذا الإجراء حق أصيل للحكومات والبنوك المركزية لاسيما حال الأزمات وانهيارات الأسواق والبورصات».

وأشاد «ماهر» بالتأثيرات الإيجابية خاصة النفسية على السوق وهو ما بدا، الإثنين، على القفزة التي حققتها البورصة خلال جلسة تداولات.

على صعيد متصل، أكد مصدر مسؤول بالبنك المركزي لـ«المصري اليوم»، أن «قرار تأجيل سداد الديون – الاستحقاقات- على الشركات والأفراد لمدة 6 أشهر اختيارية للعملاء وإلزامية للبنوك، وتأتى في إطار حزمة من الإجراءات التي اتخذها المركزى خلال الأيام الأخيرة لمواجهة أي تداعيات لانتشار فيروس كورونا المستجد، والذى يضرب العالم خلال الفترة الحالية».