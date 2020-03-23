شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يناقش تقارير التغطية الإعلامية حول «كورونا» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا لها، غدا الثلاثاء، برئاسة جمال شوقي، عضو المجلس، لمناقشة تقارير لجان الرصد بشأن التغطية الإعلامية حول فيرس كورونا، حيث تناقش اللجنة أداء الانتهاكات التي ترتكبها عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للقرارات والمعايير الصادرة عن المجلس بشأن قواعد التغطية.

كما تناقش اللجنة شكوى مقدمة من جهاز حماية المستهلك، ووزارة الصحة، ضد عدد من البرامج التي تبث إعلانات غير مرخصة عن الأدوية، ومن بينها مجموعة قنوات بانوراما، فضلا عن مناقشة مدى التزام البرامج الطبية بالمعايير والاكواد الصادرة عن المجلس.

ومن المقرر أن تستمع اللجنة إلى ايضاحات من رئيس مجلس إدارة جريدة البلاغ حول مقال تم نشره ويتناول جريدة الشورى.