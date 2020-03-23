شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الكويتى يسير الرحلات لنقل المصريين الراغبين بالعودة لبلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الطيران المدنى الكويتى اليوم الاثنين عبر حسابها الموثق بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بدء تسيير رحلة طيران يوميا للمقيمين فى دولة الكويت لجمهورية مصر العربية اعتبارا من بعد غد الأربعاء. وكتبت الهيئة: "من يوم الأربعاء الموافق 25 مارس الساعة 4 عصرا بواسطة شركة مصر للطيران حتى 30 مارس بناء على طلب السلطات المصرية، وأشار الطيران المدنى فى بيان صادر اليوم الاثنين بأن السلطات الكويتية منحت شرءكة مصر للطيران حق التشغيل التجارى بمعدل رحلة يوميا على مدى اسبوع وذلك للمقيمين فى دولة الكويت الراغبين فى المغادرة إلى جمهورية مصر الشقيقة". Advertisements

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