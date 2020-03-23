شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة منتدى شباب العالم بشأن استمرار انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد منتدى الشباب العالمى رصده عن كثب تطورات فيروس كورونا (covid-19)، وحث الجميع على ممارسة المسافات الاجتماعية واتباع التعليمات التى حددتها منظمة الصحة العالمية وجميع المعاهد الصحية حول العالم لحماية انفسكم حسنا مثل احبائك.

وقالت إدارة المنتدى، فى منشور على صفحة المنتدى الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "إنه مع استمرار انتشار فيروس الكورونا (covid-19) فى خلق تحديات عالمية تؤثر على جميع حياتنا، نامل أن تتخذ جميع التدابير للبقاء بأمان".

وأشارت إلى أن covid-19 يعتبر من اخطر التهديدات الصحية العالمية منذ عقود ونمت لتؤثر على العالم بأسره، وما فتئت البلدان فى جميع أنحاء العالم تتخذ جميع التدابير لتسطيح المنحنى.

وتوجت إدارة المنتدى بالشكر لجميع من يتخذون التدابير لاحتواء الفيروس، كما توجهت بخالص التحية والتقدير لكل من يعمل فى قطاع الرعاية الصحية، مضيفة: "نحن ممتنون لجهودهم".



