شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إحصاءات الصحة للمصابين والمتوفين بكورونا حتى اللحظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الحصيلة النهائية للمصابين والمتوفين بفيروس كورونا وكذلك الذين تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا منذ أول مارس وحتى الآن.

الخليج 365 يستعرض نسب الإصابات والوفيات والحالات التى شفيت من الفيروس فى السطور التالية:

1- ارتفاع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

2- إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التى تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

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3- وفاة 14 حالة حتى الآن من إجمالى المصابين

4- جميع الحالات المسجل إيجابيها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

5- إجمالى الإصابات بفيروس كورونا المسجلة حتى اليوم 327 حالة

6- تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.